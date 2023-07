Pokles cien ropy a plynu znížil zisk Equinoru o viac než polovicu

Oslo 26. júla (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor oznámil za 2. štvrťrok prepad jadrového zisku o viac než polovicu, s čím však trhy vzhľadom na pokles cien ropy a plynu počítali. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nórska firma v stredu uviedla, že upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol za 2. štvrťrok 7,54 miliardy USD (6,82 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o viac než 57 %. Výsledok sa tak len minimálne líši od odhadov ekonómov, ktorí počítali s poklesom EBIT na 7,64 miliardy USD. Aj oproti 1. kvartálu bol pokles zisku výrazný, keď v období od januára do konca marca dosiahla spoločnosť zisk zhruba 12 miliárd USD.



Equinor však výsledky vzhľadom na vývoj cien ohodnotil ako celkovo dobré. "V situácii, keď sa ceny energií od tých z minulého roka výrazne líšia, sme zaznamenali solídne výsledky," povedal šéf Equinoru Anders Opedal.



Napriek výraznému poklesu zisku však nórsky koncern svoj pôvodný plán rozdeliť tento rok medzi akcionárov 17 miliárd USD nemení, dodal Opedal. Zhruba 11 miliárd USD by mali akcionári získať vyplatením dividend a zvyšných 6 miliárd USD prostredníctvom spätného odkúpenia akcií.



(1 EUR = 1,1051 USD)