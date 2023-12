Pokles cien ropy by mal opäť zvýšiť dovoz ruskej suroviny do Indie

Naí Dillí 8. decembra (TASR) - Klesajúce ceny ropy by mali opätovne posilniť dovoz ruskej ropy do Indie. Uviedol to v piatok zdroj z indickej vlády s tým, že cena ruskej ropy pod 60 USD za barel (159 litrov) umožní obchodníkom využiť služby západných firiem v oblasti dopravy a poistenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Skupina siedmich ekonomicky najsilnejších krajín G7 a niektoré ďalšie štáty zaviedli po invázii Ruska na Ukrajinu na ruskú ropu prepravovanú po mori cenový strop na úrovni 60 USD (55,71 eura) za barel. Cieľom je obmedziť príjmy Moskvy na financovanie bojových aktivít na Ukrajine.



Strop sa však obchádzal a USA tak v minulých týždňoch prišli s ďalšími sankciami. Tie sa týkajú lodiarskych firiem, ktoré prepravujú ropu po mori aj pri cene nad 60 USD/barel. Sankcie zasiahli napríklad plavidlá Kazan, Ligovsky Prospect a NS Century, ktoré pravidelne dodávali ruskú ropu na indický trh.



Od konca novembra však cena kľúčovej ruskej ropy Ural klesla. Reagovala tak na vývoj svetových cien ropy, ktoré by mali zaznamenať pokles aj za tento týždeň, už siedmy týždeň v rade. To signalizuje ďalšie zvýšenie dovozu suroviny do Indie. Krajina je tretím najväčším dovozcom ropy na svete a momentálne najväčším dovozcom ruskej komodity po tom, ako Západ v reakcii na vojnu na Ukrajine dovoz ruskej ropy tankermi zastavil.



(1 EUR = 1,0771 USD)