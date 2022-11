Pokles cien ropy sa takmer zastavil

Rijád/New York 21. novembra (TASR) - Ropa v pondelok večer zmazala predchádzajúce straty a pokles jej cien sa takmer zastavil po tom, ako Saudská Arábia poprela správu, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) rokuje o zvýšení ťažby pred zasadnutím širšej aliancie OPEC+ na budúci mesiac. Uviedla, že je, naopak, pripravená v prípade potreby urobiť ďalšie škrty. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



V priebehu popoludnia sa pritom ceny komodity nakrátko prepadli až o 6,1 %, pričom sa prvýkrát od septembra dostali pod hranicu 85 USD za barel. Spôsobila to správa v novinách Wall Street Journal, ktoré uviedli, že arabské kráľovstvo a ďalší členovia OPEC zvažujú zvýšenie produkcie až o 500.000 barelov denne.



Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán vo vyhlásení prostredníctvom saudskej tlačovej agentúry uviedol, že dohoda OPEC+ o znížení produkcie o 2 milióny barelov denne naďalej platí a pokračuje do konca roka 2023. "Ak bude potrebné prijať ďalšie opatrenia a znížiť produkciu, aby sme vybalansovali ponuku a dopyt, budeme vždy pripravení zasiahnuť," dodal.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 19.37 h SEČ predával po 80,06 USD (78,14 eura). To bolo len o 2 centy alebo 0,03 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 10 centov alebo 0,11 % na 87,524 USD za barel.



(1 EUR = 1,0246 USD)