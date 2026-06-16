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Pokles cien ropy v utorok ráno pokračoval
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 82,79 USD (71,33 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 16. júna (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno opäť znížili po tom, ako počas predošlého obchodovacieho dňa klesli o takmer 5 %. Trhy posudzovali perspektívu obnovenia dodávok cez kľúčový Hormuzský prieliv. Investori však čakali na ďalšie podrobnosti o ohlásenej mierovej dohode medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 82,79 USD (71,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 0,38 USD (0,46 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 80,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 0,17 USD (0,21 %).
Očakáva sa, že Washington a Teherán dočasnú dohodu podpíšu v piatok vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Ani jedna strana však nezverejnila text memoranda o porozumení, čo spôsobuje opatrnosť na trhoch a vedie lodné spoločnosti k odkladu vyslania lodí na trasu cez Hormuzský prieliv, kým sa situácia neujasní.
(1 EUR = 1,1607 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 82,79 USD (71,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 0,38 USD (0,46 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 80,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 0,17 USD (0,21 %).
Očakáva sa, že Washington a Teherán dočasnú dohodu podpíšu v piatok vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Ani jedna strana však nezverejnila text memoranda o porozumení, čo spôsobuje opatrnosť na trhoch a vedie lodné spoločnosti k odkladu vyslania lodí na trasu cez Hormuzský prieliv, kým sa situácia neujasní.
(1 EUR = 1,1607 USD)