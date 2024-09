Pokles čínskych vládnych výdavkov sa zrýchľuje

Peking 20. septembra (TASR) - Ďalším negatívnym signálom pre čínsku ekonomiku je, že tempo poklesu verejných výdavkov sa zrýchľuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Verejné výdavky sa znižujú rýchlejšie v dôsledku bezprecedentného poklesu príjmov miestnych samospráv z predaja pôdy, čo je alarmujúcim signálom pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, ktorá zúfalo potrebuje fiškálne stimuly.



Podľa výpočtov agentúry Bloomberg, založených na údajoch, zverejnených čínskym ministerstvom financií v piatok, celkové výdavky vo verejnom sektore a vládneho fondu za prvých osem mesiacov 2024 dosiahli približne 22,21 bilióna CNY (2,82 bilióna eur). To je o 2,9 % menej ako v rovnakom období pred rokom. Tempo poklesu výdavkov sa zrýchlilo, keď za prvých sedem mesiacov 2024 sa medziročne znížili o 2 %.



Negatívny vplyv na verejné rozpočty mal predovšetkým prepad príjmov z predaja pôdy. Miestne samosprávy z nich minulý mesiac získali len 245,5 miliardy CNY, čo bolo medziročne menej o 41,8 %.



Najnovšie údaje o verejných výdavkoch ukazujú, že brzdou rastu je naďalej fiškálna politika. Čínska ekonomika stále zápasí s realitnou krízou a slabou súkromnou spotrebou. Experti čoraz častejšie poukazujú na to, že stúpa riziko deflácie.



Spotreba, investície aj výroba sa v auguste ochladili viac, ako sa očakávalo, čo ešte podporilo pesimizmus, že Pekingu sa zrejme nepodarí splniť rastový cieľ na úrovni 5 %.



Vláda urguje miestne samosprávy, aby urýchlili vydávanie a využívanie špeciálnych dlhopisov, ktoré sú určené predovšetkým na financovanie výdavkov na infraštruktúru. Predaj týchto dlhopisov sa v auguste zvýšil na viac ako dvojročné maximum po tom, ako na začiatku roka zostal pomalý.



Môže trvať ešte niekoľko mesiacov, kým sa prostriedky získané zo zrýchlených emisií dlhopisov investujú do projektov, ktoré pomôžu zastaviť pokles výdavkov miestnych samospráv.



(1 EUR = 7,8827 CNY)