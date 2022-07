Pokles dodávok ruského plynu cez Nord Stream 1 sa prejavil aj v SPP

Bratislava 27. júla (TASR) – Potom, čo ruský Gazprom v stredu znížil dodávky plynu do Európy cez baltský plynovod Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity, pocítil výpadok aj štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Zatiaľ čo v závere minulého týždňa, po ukončení plánovanej technickej údržby plynovodu, vzrástli dodávky ruského plynu pre SPP na 50 % dohodnutých množstiev, v stredu už plynári očakávali iba 40 % zmluvného objemu. TASR o tom informoval riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.



"Dnes (27.7.) očakávame na základe informácii od spoločnosti Gazprom Export, že dodávky plynu v rámci nášho kontraktu budú na úrovni približne 40 % objednaného objemu," uviedol Šebesta.



Gazprom upozornil, že od stredy plánuje znížiť dodávky plynu cez Severný prúd 1 na polovicu, už v pondelok (25.7.). Ako dôvod uviedol nevyhnutnú údržbu ďalšej turbíny. Európska únia však považuje znižovanie dodávok za energetické vydieranie Európy a štáty EÚ sa v utorok dohodli na opatreniach na obmedzenie spotreby suroviny počas nadchádzajúcej zimnej sezóny.



Ministerstvo hospodárstva aj SPP v prvej polovici júla tvrdili, že Slovensko sa o plynulé zásobovanie plynom v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne nemusí obávať, nakoľko v zásobníkoch je dostatočné množstvo tejto suroviny. Dodávok do priemyslu ani domácností by sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nemala dotknúť ani dohoda štátov EÚ na obmedzení spotreby plynu o 15 %. Analytici však upozornili, že podmienkou na plynulé zásobovanie je naplnenie zmlúv na dodávky skvapalneného zemného plynu a na dodávky nórskeho plynu zo Severného mora.