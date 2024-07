Pokles dopytu po elektromobiloch vyvoláva neistotu na nemeckom trhu

Frankfurt nad Mohanom 2. júla (TASR) - Nemecký trh s batériami bude tento rok závisieť do veľkej miery od toho, či sa podarí prekonať pokles dopytu po batériových elektrických vozidlách. Uviedlo to v utorok nemecké združenie pre elektrotechnický a digitálny priemysel ZVEI. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Neviem povedať, či pokles na trhu zo začiatku roka, ktorý nasledoval po zrušení dotácií na nákup elektromobilov v minulom roku, sme už prekonali," povedal Günther Kellermann, riaditeľ sekcie batérií v združení ZVEI. Dodal, že momentálne síce evidujú určitý obrat k lepšiemu, avšak predpovedať na nasledujúce obdobie si netrúfa.



Nemecká vláda ukončila dotácie na nákup elektromobilov v decembri minulého roka. Vládna koalícia musela totiž nahradiť nečakané miliardové výpadky v štátnom rozpočte, ktoré vznikli po rozhodnutí Spolkového ústavného súdu. Ten v novembri 2023 zablokoval približne 60 miliárd eur v takzvanom klimatickom fonde. Vláda sa totiž rozhodla tieto peniaze použiť na iné účely, než na aké boli pôvodne vyčlenené, čo súd označil za protiústavné. Z klimatického fondu sa financovali aj dotácie na kúpu elektrických áut, známe ako ekologické bonusy. Vláda ich zaviedla v roku 2016 a do ich zrušenia vyplatila na nákup elektrických vozidiel zhruba 10 miliárd eur.



Po zrušení bonusov nasledoval pokles dopytu po elektrických autách v každom z prvých troch mesiacov tohto roka. V apríli sa predaj zvýšil, avšak v máji sa opäť vrátil k poklesu. Údaje za jún budú zverejnené v najbližších dňoch.



Pokles dopytu po elektromobiloch sa odrazil na ich podiele na trhu. V júni dosiahol podiel týchto vozidiel na automobilovom trhu Nemecka 12 %, zatiaľ čo koncom roka 2023 to bolo 14,3 %. Okrem zníženia dostupnosti čiastočnú rolu zohráva podľa analytikov aj neistota spotrebiteľov, čo sa týka ich požiadaviek na dojazd a bezpečnosť áut.