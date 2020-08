Pokles dopytu po rúškach spôsobil problémy mnohým výrobcom v Číne

Peking 22. augusta (TASR) - Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu začiatkom roka sa desaťtisíce firiem v Číne vrhli na výrobu rúšok. Spočiatku sa im darilo, keďže dopyt bol obrovský a produktov málo. Teraz však bojujú o prežitie, pretože čelia prísnejšej kontrole kvality a klesajúcemu domácemu dopytu.



Čína vyvinula obrovské úsilie, aby zabezpečila dostatok ochranných pomôcok po vyhlásení blokád a obmedzení v januári tohto roka. Viac ako 73.000 firiem v Číne sa zaregistrovalo ako výrobcovia rúšok v prvej polovici roka vrátane vyše 36.000 nových spoločností, ktoré pribudli len v apríli, keď ceny a dopyt stúpali.



Ale nárast nových výrobcov viedol k "zhoršeniu kvality". A pribudli aj podvody po tom, ako spoločnosti od automobiliek po výrobcov plienok upravili výrobné linky a začali produkovať rúška.



Teraz, keď sú ohniská nákazy v Číne z veľkej časti pod kontrolou, domáci dopyt po rúškach dramaticky klesol a ceny sa znížili. „Naše objednávky od apríla klesli päť- až šesťnásobne," uviedol Jang Chao, obchodný riaditeľ spoločnosti CCST, ktorá vyrába čističe vzduchu, ale do svojho repertoáru pridala rúška. „Dnes už nemusíme každý deň vyrábať rúška,“ dodal.



Niektoré firmy, ktoré vstúpili do tohto odvetvia počas pandémie, z neho zase rýchlo cúvajú a vracajú sa k pôvodnému sortimentu. Iné, ktoré vyrástli ako huby po daždi, náhle zatvorili brány a nezaplatili zamestnancom ani mzdy. To vyvolalo protesty.



Ceny rúšok v Číne už klesli na štvrtinu ceny, za ktorú sa predávali na vrchole domácej epidémie v Číne. A po sťažnostiach v zahraniční na nízku kvalitu čínskych rúšok úrady v ázijskej krajine sprísnili normy a požadujú osvedčenie o kvalite od exportérov. To zasiahlo niektorých menších výrobcov.



V období od marca do mája vyviezla Čína viac ako 50 miliárd tvárových rúšok, čo podľa analytikov predstavuje desaťnásobný nárast oproti minulému roku.



Vláda v Pekingu vyžila darovanie iným krajinám ako propagandistický nástroj. Analytici to označili za „maskovaciu diplomaciu“ na odvrátenie obvinení z rozšírenia nového koronavírusu.



No aj globálne spory mali vplyv na tento druh podnikania. Vývoz do USA sa uskutočňuje prostredníctvom tretej krajiny po zhoršení sa vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom.



Čína však stále zostáva najväčším producentom rúšok na svete, napriek tomu, že aj iné štáty zvýšili svoju produkciu. Americká firma 3M minulý mesiac oznámila, že je na dobrej ceste vyrobiť dve miliardy respirátorov N95 v roku 2020, čím zdvojnásobí objem ich výroby.



„Stále však bude existovať dopyt zo strany USA a mnohých ďalších krajín v Ázii a v Európskej únii, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si dodávky z vlastných zdrojov," skonštatoval Wilfred Yuen, analytik banky BOCI v Hongkongu. Dodal však, že trh postupne zredukuje výrobcov rúšok nižšej kvality.



„Keďže dopyt po rúškach sa spomaľuje alebo sa zvyšuje ponuka kvalitnejších rúšok, podradní dodávatelia budú mať problém udržať sa trhu,“ uzavrel.