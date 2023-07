Pokles dopytu v USA znížil tržby výrobcu koňakov Rémy Cointreau

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal v 1. kvartáli súčasného obchodného roka pokles organických tržieb, čo je do veľkej miery dôsledok slabšieho dopytu na kľúčovom americkom trhu. Spoločnosť však očakáva, že v 2. polroku sa tržby v USA výrazne zvýšia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobca koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau uviedol, že v 1. štvrťroku obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahli tržby 257,5 milióna eur. To na organickej báze predstavuje pokles o 35 %. Rozsah poklesu bol tak mierne slabší, než odhadovali analytici, ktorí očakávali pokles tržieb na organickej báze o 35,6 %.



Tržby v kľúčovej divízii koňakov však zaznamenali pokles o 44,7 %. Dôvodom bol výrazne slabší dopyt v USA. Ten prekonal aj vysoký rast tržieb na čínskom trhu, kde ich podporilo oživenie dopytu v baroch a reštauráciách.



Do konca roka však Rémy Cointreau očakáva zvýšenie dopytu v USA a vysoký rast na ostatných trhoch, najmä vďaka Číne, ale aj pre solídny dopyt v ďalších štátoch Ázie a v regióne Európa a Blízky východ. Za celý obchodný rok počíta firma so stagnáciou organických tržieb, keďže výrazné zotavenie v 2. polroku iba vykompenzuje očakávaný prudký pokles tržieb za 1. polrok.