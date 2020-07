Pokles európskych ekonomík spôsobí prudký nárast úverových strát bánk

Londýn 21. júla (TASR) - Pokles európskych ekonomík v dôsledku pandémie nového koronavírusu spôsobí prudký nárast úverových strát tamojších bánk. Ukázali to v utorok dve štúdie, podľa ktorých môže výška strát v nasledujúcich troch rokoch prekročiť 400 miliárd eur.



Úvery malým a stredným firmám a nezabezpečené spotrebiteľské pôžičky v Európe, ktoré od konca roka 2014 do júna 2019 vzrástli o viac ako 20 %, patria medzi najviac ohrozené, uviedla správa ratingovej agentúry Moody's Investor Service.



A americká konzultačná spoločnosť Oliver Wyman v separátnej správe skonštatovala, že straty z úverov v európskych bankách by sa mohli špirálovito zvýšiť až na 800 miliárd eur, ak by región zaviedol druhé komplexné blokády, aby obmedzil šírenie vírusu.



Tieto úverové straty sú porovnateľné s dlhovou krízou eurozóny v rokoch 2012 - 2014 a predstavujú tiež menej ako 40 % zo strát v dôsledku globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2010, uviedla poradenská spoločnosť.



Je nepravdepodobné, že by pandémia ochromila európsky bankový sektor, ale veľa bánk bude paralyzovaných veľmi slabými výnosmi, poznamenal Christian Edelmann, jeden z dvojice šéfov oddelenia finančných služieb EMEA v spoločnosti Oliver Wyman.



Podľa nebo bude potrebná ambiciózna reštrukturalizácia aj za pomoci regulačných úradov a centrálnych bánk. Edelmann pritom poukázal na možné výhody vyplývajúce z konsolidácie a vytvorenia jednotného bankového trhu.



Agentúra Moody's v rámci svojej správy hodnotila objem úverov, ktoré 14 veľkých európskych bánk poskytlo malým a stredným podnikom (MSP) a nezabezpečené pôžičky spotrebiteľom. Použila pritom údaje európskeho bankového úradu EBA.



Podľa jej správy sú banky v južnej Európe najviac vystavené riziku zlyhania úverov MSP, zatiaľ čo v prípade veľkých bánk v Nemecku a Spojenom kráľovstve je podiel týchto úverov nižší ako 15 % európskeho priemeru.



Pokiaľ ide o nezabezpečené spotrebiteľské úvery, sú najviac ohrozené banky v Španielsku, Rakúsku, Francúzsku a Británii.



Moody's očakáva, že pokles hospodárstva v dôsledku pandémie spôsobí zhoršenie kvality úverov, pričom sa percentuálny podiel problémových úverov do roku 2022 vo väčšine európskych bánk zvýši o 100 až 300 bázických bodov. Pripomenula tiež, že vládne stimuly úplne nevykompenzujú finančné a ekonomické škody spôsobené pandémiou. Úplný rozsah zhoršenia kvality pôžičiek bude odhalený až po zrušení týchto opatrení, dodala agentúra.