Pokles fiškálnych príjmov Číny sa postupne spomaľuje

Peking 16. decembra (TASR) - Fiškálne príjmy Číny klesli aj za 11 mesiacov tohto roka, tempo poklesu však bolo opäť miernejšie než v predchádzajúcich mesiacoch, pričom tentoraz nedosiahlo ani jedno percento. Informovali o tom agentúry Sinchua a Reuters, ktoré sa odvolali na údaje čínskeho ministerstva financií.



Podľa údajov ministerstva fiškálne príjmy Číny klesli od januára do konca novembra oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 0,6 %. Na porovnanie, za desať mesiacov roka pokles predstavoval 1,3 %, za deväť mesiacov 2,2 % a od januára do konca augusta 2,6 %.



Príjmy centrálnej vlády dosiahli za obdobie od januára do konca novembra približne 8,94 bilióna jüanov (1,17 bilióna eur), čo medziročne predstavuje pokles o 2,5 %. Lepšie na tom boli regionálne vlády, kde príjmy dosiahli 10,96 bilióna jüanov, čo znamená zvýšenie o 1,1 %.



Výdavky Číny vzrástli za 11 mesiacov medziročne o 2,8 %. Tempo rastu sa tak mierne zrýchlilo, keď za 10 mesiacov sa výdavky zvýšili o 2,7 %.



(1 EUR = 7,651 CNY)