Pokles inflácie môže priniesť skoršie uvoľnenie menovej politiky ECB

Bratislava 14. októbra (TASR) - V septembri klesla inflácia pod hranicu 2 % v trinástich ekonomikách eurozóny. Na Slovensku bola v rovnakom čase na úrovni 2,9 %. Spomalenie inflácie v eurozóne by mohol priniesť aj skoršie uvoľnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a k poklesu jej depozitnej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu na 3,25 % by mohlo dôjsť už tento týždeň vo štvrtok (17.10.), poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Pripomenul, že pri rozhodovaní o menovej politike sleduje ECB najmä jadrovú infláciu, teda vývoj bez cien energií a potravín. V eurozóne klesol tento ukazovateľ medzi augustom a septembrom z 2,8 na 2,7 %, na Slovensku zo 4,5 na 4,3 %.



"Najväčšou zložkou jadrovej inflácie sú služby, z nich najmä rekreácia, opravy a osobná starostlivosť. Na Slovensku, na rozdiel od eurozóny, rastú aj ceny tovarov," upozornil ISA s tým, že vyššiu jadrovú infláciu ako SR má podľa aktuálnych odhadov iba Chorvátsko (4,8 %).



Na Slovensku sa v septembri druhý mesiac po sebe držala inflácia potravín, alkoholu a tabaku nad 3,5 %. Naopak, ceny energií klesli medziročne o 3,2 %. Najrýchlejšie rástli ceny služieb, a to o 6,6 %.