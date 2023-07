Pokles maloobchodných tržieb pokračoval i v máji, a to o 8,5 %

Bratislava 6. júla (TASR) - Medziročný pokles maloobchodných tržieb pokračoval aj v máji 2023, a to o 8,5 %. Výsledok odvetvia negatívne ovplyvnil najmä 9-percentný pokles tržieb podielovo najvýznamnejších nešpecializovaných predajní, kam sú zaradené hyper- a supermarkety. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V dvojcifernom poklese naďalej zotrvali tržby v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť takmer o 19 %, kam patria hobbymarkety, predajne nábytku či spotrebnej elektroniky. Výraznejšie zníženie zaznamenali aj tržby v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, napríklad s obuvou, textilom či drogériou o viac ako 12 %. Od horšieho celkového výsledku uchránil maloobchod viac ako tretinový rast tržieb predajní pohonných látok.



Májové tržby v porovnaní s aprílovými zaznamenali takmer pätinový rast v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 9 % sa zvýšili vo veľkoobchode, o viac ako 4 % v ubytovaní a do 1 % v maloobchode. Mierne poklesli len v predaji a oprave motorových vozidiel.



Od januára do mája 2023 rast tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel prekročil 17 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa zvýšili tržby takmer o 15 % a v ubytovaní bol ich nárast takmer o 40 %. Tržby klesli v maloobchode o necelých 6 % a vo veľkoobchode o viac ako 2 %.