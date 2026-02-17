< sekcia Ekonomika
Pokles nelegálnej imigrácie spomalil rast zamestnanosti v USA
Štúdia zverejnená v utorok sa zamerala na rýchly nárast nelegálnych imigrantov od roku 2021 a spomalenie, ktoré nastúpilo v marci 2024.
Autor TASR
New York 17. februára (TASR) - Nedávny pokles nelegálnej imigrácie do Spojených štátov spomalil rast zamestnanosti, najmä v stavebníctve a výrobe, a tento trend bude pravdepodobne pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na štúdiu pobočky americkej centrálnej banky (Fed) v San Franciscu.
Štúdia zverejnená v utorok sa zamerala na rýchly nárast nelegálnych imigrantov od roku 2021 a spomalenie, ktoré nastúpilo v marci 2024. Tempo rastu pracovných miest na lokálnej úrovni sa najskôr zrýchľovalo a následne spomaľovalo v súlade s týmito migračnými trendmi, uviedla Federálna rezervná banka v San Franciscu.
Revidované údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že americká ekonomika v roku 2025 pridala iba 181.000 pracovných miest, čo je zlomok oproti 1,459 milióna pozícií vytvorených v roku 2024, poslednom celom roku funkčného obdobia bývalého prezidenta Joea Bidena.
„Oblasti, ktoré zaznamenali najväčší pokles nelegálnej imigrácie, v priemere zaznamenali aj najväčší pokles rastu zamestnanosti v stavebníctve, výrobe a iných službách,“ napísali ekonómovia sanfranciského Fedu Daniel Wilson a Xiaoqing Zhou.
„Vplyv na stavebný sektor je obzvlášť výrazný, pretože naznačuje, že pokles neautorizovaných prílevov prisťahovaleckých pracovníkov v posledných mesiacoch by mohol spomaliť výstavbu bytov, a tým spomaliť aj rast ponuky bývania,“ priblížili ekonómovia.
Tieto zistenia môžu mať dôležité dôsledky pre vyhliadky na trhu práce a dostupnosť bývania vzhľadom na pretrvávajúce prísne opatrenia proti imigrácii počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, napísala agentúra Reuters.
Štúdia zverejnená v utorok sa zamerala na rýchly nárast nelegálnych imigrantov od roku 2021 a spomalenie, ktoré nastúpilo v marci 2024. Tempo rastu pracovných miest na lokálnej úrovni sa najskôr zrýchľovalo a následne spomaľovalo v súlade s týmito migračnými trendmi, uviedla Federálna rezervná banka v San Franciscu.
Revidované údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že americká ekonomika v roku 2025 pridala iba 181.000 pracovných miest, čo je zlomok oproti 1,459 milióna pozícií vytvorených v roku 2024, poslednom celom roku funkčného obdobia bývalého prezidenta Joea Bidena.
„Oblasti, ktoré zaznamenali najväčší pokles nelegálnej imigrácie, v priemere zaznamenali aj najväčší pokles rastu zamestnanosti v stavebníctve, výrobe a iných službách,“ napísali ekonómovia sanfranciského Fedu Daniel Wilson a Xiaoqing Zhou.
„Vplyv na stavebný sektor je obzvlášť výrazný, pretože naznačuje, že pokles neautorizovaných prílevov prisťahovaleckých pracovníkov v posledných mesiacoch by mohol spomaliť výstavbu bytov, a tým spomaliť aj rast ponuky bývania,“ priblížili ekonómovia.
Tieto zistenia môžu mať dôležité dôsledky pre vyhliadky na trhu práce a dostupnosť bývania vzhľadom na pretrvávajúce prísne opatrenia proti imigrácii počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, napísala agentúra Reuters.