Berlín 23. novembra (TASR) - Pokles nemeckého súkromného sektora sa v novembri spomalil. Príčinou bolo uvoľnenie cenových tlakov, čo vzbudilo nádeje, že očakávaná recesia by mohla byť miernejšia, než sa experti doteraz obávali.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) novembri stúpol na 46,4 bodu zo 45,1 bodu v októbri, uviedla spoločnosť S&P Global vo svojom rýchlom odhade. Prekonal tak očakávania analytikov na úrovni 44,9 bodu. Zostal však pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. Zložený PMI zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, na ktoré v pripadajú dve tretiny nemeckej ekonomiky.



November bol už piatym mesiacom po sebe, čo sa zložený PMI nachádzal pod hranicou 50 bodov, a teda signalizoval pokles súkromného sektora v najväčšej európskej ekonomike.



PMI pre výrobný sektor si v novembri polepšil na 46,7 bodu zo 45,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci a PMI pre sektor služieb sa mierne znížil na 46,4 bodu zo 46,5 bodu. Ekonómovia prognózovali 45 bodov, respektíve 46,2 bodu.



Novembrový PMI podľa ekonóma S&P Global Market Intelligence Phila Smitha nič nemení na očakávaní, že nemecká ekonomika zrejme mieri do recesie. "Poskytuje však nádej, že kontrakcia ekonomiky by mohla byť miernejšia, než sme sa pôvodne obávali."