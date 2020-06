Nemecko čaká v 2. štvrťroku strmší pokles ekonomiky

Berlín 15. júna (TASR) - Výkon nemeckej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2020 zníži viac ako v prvých troch mesiacoch roka. Uviedlo to v pondelok vo svojej správe ministerstvo hospodárstva (MH) v Berlíne. Upozornilo tiež, že oživenie v druhej polovici roka a neskôr bude len pomalé.



Najväčšia európska ekonomika zaviedla v marci blokády, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu. Veľa firiem zastavilo výrobu a zatvorili sa obchody. Teraz čelí Nemecko najhoršej recesii od druhej svetovej vojny po tom, ako jeho hospodárstvo v 1. štvrťroku kleslo o 2,2 %.



"Fáza ekonomického oživenia si vyžiada nejaký čas, pretože epidemiologické riziká pretrvávajú a občania a spoločnosti na ne reagujú," uviedlo ministerstvo vo svojej mesačnej správe.



Ministerstvo však zároveň skonštatovalo, že sa zdá, akoby to najhoršie mala ekonomika už za sebou. Postupné uvoľňovanie blokád naznačuje, že hospodárstvo už pravdepodobne začalo od mája ožívať.



Ministerstvo v tejto súvislosti odhaduje, že aj zahraničný obchod pravdepodobne v máji ožil po aprílovom poklese, ktorý bol najstrmší od zjednotenia krajiny v roku 1990. Ale za celý rok predpovedá MH výrazný pokles vývozu a dovozu.



Nemecká vláda zatiaľ potvrdila aprílovú prognózu, v ktorej predpovedala pokles ekonomiky v tomto roku o 6,3 %, aj keď mnohé ekonomické inštitúty sú pesimistickejšie a očakávajú horší výsledok.



Vláda pripravuje rozsiahly balík stimulov, ktorý by mohol v tomto aj v budúcom roku zvýšiť produkciu najväčšej európskej ekonomiky o 1,3 percentuálneho bodu.