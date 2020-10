Pokles nemeckej ekonomiky by mal byť tento rok miernejší,než sa čakalo

Berlín 30. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika klesne tento rok pravdepodobne o 5,5 %. Uviedla to v piatok nemecká vláda v najnovšom odhade, ktorý znamená zlepšenie pôvodnej prognózy.



Nemecké ministerstvo hospodárstva oznámilo, že tento rok by ekonomika mala klesnúť o 5,5 %. Potvrdilo tak informácie zo začiatku týždňa, ktoré pre agentúru Reuters poskytli zdroje z nemeckej vlády. Nová prognóza znamená miernejší pokles ekonomiky, než s akým počítal pôvodný odhad, v rámci ktorého mala klesnúť tento rok o 5,8 %. V nasledujúcom roku počíta ministerstvo s rastom o 4,4 %.



Na lepší než pôvodne očakávaný vývoj nemeckého hospodárstva v tomto roku poukázali aj čerstvé údaje o vývoji ekonomiky v 3. kvartáli. Nemecký štatistický úrad Destatis v piatok zverejnil predbežné údaje, podľa ktorých ekonomika vzrástla v období od júla do konca septembra medzikvartálne o 8,2 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1970.