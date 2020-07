Pokles nemeckých dovozných cien bol v júni na 4-mesačnom minime

Wiesbaden 29. júla (TASR) - Dovozné ceny v Nemecku pokračovali minulý mesiac v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo na najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis.



Ceny dovozu klesli v júni medziročne o 5,1 %, zatiaľ čo v máji pokles dosiahol 7 %. Júnové tempo poklesu je najnižšie od februára, keď dovozné ceny klesli o 2 %. Pod medziročný pokles sa do veľkej miery podpísal pokles cien energií, ktorý dosiahol 37,2 %.



Medzimesačne sa ceny dovozu zvýšili, pričom rast sa v porovnaní s vývojom v máji zdvojnásobil. Dovozné ceny vzrástli v júni medzimesačne o 0,6 %, zatiaľ čo v máji rast dosiahol 0,3 %. Výsledok tak prekonal odhady analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien na 0,5 %.



Bez započítania energií ceny dovozu klesli medziročne o 1,4 %. V porovnaní s májom pokles predstavoval 0,4 %.



Medziročné zmiernenie poklesu zaznamenali aj ceny vývozu. Zatiaľ čo v máji oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka klesli o 1,2 %, v júni pokles dosiahol 1 %. Medzimesačne ceny stagnovali po tom, ako v máji klesli o 0,2 %.