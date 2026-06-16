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Pokles objednávok v slovenskom priemysle sa v apríli zrýchlil na 6,6 %
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradené (o 2,2 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 9,6 %) a vo výrobe odevov (o 31 %).
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Nové objednávky v priemysle dosiahli v apríli 2026 objem 5,58 miliardy eur. V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje zníženie o 6,6 %, pričom v marci bol medziročný pokles miernejší a dosiahol 1 %. Hodnota nových objednávok tak bola medziročne nižšia už siedmy mesiac po sebe. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v apríli 2026 oproti marcu 2026 znížili o 2,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročné zníženie sa vo štvrtom mesiaci roka 2026 prejavilo v 8 z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 7,5 %), výrobe a spracovaní kovov (o 12,8 %) a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 15,3 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradené (o 2,2 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 9,6 %) a vo výrobe odevov (o 31 %).
Medziročné zníženie sa vo štvrtom mesiaci roka 2026 prejavilo v 8 z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 7,5 %), výrobe a spracovaní kovov (o 12,8 %) a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 15,3 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradené (o 2,2 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 9,6 %) a vo výrobe odevov (o 31 %).