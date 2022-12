Pokles podnikateľskej aktivity v USA sa v decembri zrýchlil

Washington 16. decembra (TASR) - Pokles podnikateľskej aktivity v USA sa v decembri nečakane zrýchlil, ukázal prieskum spoločnosti S&P Global. Nové objednávky padli na najnižšiu úroveň za 2,5 roka. Ochladenie dopytu však pomohlo výrazne pribrzdiť infláciu.



Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj služby, sa v decembri znížil na 44,6 bodu zo 46,4 bodu v novembri, uviedla S&P Global vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom PMI na 47 bodov. Index zostáva pod hranicou 50 bodov, čo signalizuje kontrakciu v súkromnom sektore, už šiesty mesiac po sebe.



Agresívne sprísňovanie menovej politiky, ktorým sa americká centrálna banka (Fed) snaží dostať pod kontrolu infláciu, má negatívny vplyv na ekonomiku. Trh práce v USA však zatiaľ zostáva silný. Firmy totiž po ťažkostiach, ktoré mali so zháňaním pracovnej sily počas pandémie, nechcú prepúšťať.



Fed v stredu (14. 12.) zvýšil svoj kľúčový úrok o 50 bázických bodov a prognózoval, že úrokové sadzby do konca roka 2023 stúpnu o ďalších 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba tento rok vzrástla o 425 bázických bodov do pásma 4,25 % až 4,50 % a je najvyššie od konca roka 2007.



Index nových objednávok v decembri klesol na 45,8 bodu zo 46,2 bodu v novembri a dostal sa na najnižšiu úroveň od mája 2020, keď sa USA vyrovnávali s prvou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.



PMI pre výrobný sektor padol na 31-mesačné minimum 46,2 bodu zo 47,7 bodu a PMI pre sektor služieb na 44,4 bodu zo 46,2 bodu.