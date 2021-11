Pokles predaja áut v EÚ sa zrýchlil, v októbri klesol takmer o tretinu

Brusel 18. novembra (TASR) - Predaj nových osobných áut v Európskej únii pokračoval v októbri v poklese, pričom tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. Zatiaľ čo v septembri klesol počet predaných áut približne o necelú štvrtinu, v októbri to bolo takmer o tretinu. Uviedlo vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) s tým, že situáciu na automobilovom trhu naďalej komplikuje globálny nedostatok polovodičov.



Podľa ACEA sa v Európskej únii predalo v októbri tesne nad 665.000 osobných áut, čo v porovnaní s októbrom minulého roka predstavuje pokles o 30,3 %. Predaj sa tak znížil už štvrtý mesiac po sebe, pričom to bol najhorší októbrový výsledok od začatia evidovania príslušných údajov. Na porovnanie, v septembri predstavoval pokles predaja 23,1 %.



Dvojciferný pokles predaja zaznamenala väčšina členských krajín EÚ. Zo štyroch najväčších ekonomík najväčší pokles evidovalo Taliansko, kde sa predaj znížil o 35,7 %. V Nemecku pokles predstavoval 34,9 %, vo Francúzsku 30,7 % a v Španielsku predaj klesol o 20,5 %.



Za 10 mesiacov roka sa v EÚ predalo celkovo 8,2 milióna áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 2,2 %. Na porovnanie, za deväť mesiacov roka dosiahol medziročný rast predaja 6,6 %.