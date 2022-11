Brusel/Londýn 2. novembra (TASR) - Pokles priemyselnej aktivity v eurozóne sa v októbri zrýchlil a bol prudší, než sa predpokladalo. To signalizuje, že odvetvie je už v recesii, keďže vysoká inflácia dusí dopyt.



Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor eurozóny v októbri padol na 29-mesačné minimum 46,4 bodu zo 48,4 bodu v septembri, uviedla spoločnosť S&P Global a revidovala svoj predbežný odhad, ktorý počítal so znížením na 46,6 bodu. Index ďalej klesá hlbšie pod 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.



Index produkcie, ktorý je súčasťou zloženého PMI, klesol na 43,8 bodu zo 46,3 bodu v septembri. Október je už piatym mesiacom po sebe, čo sa index pohybuje pod hranicou 50 bodov. Zložený PMI, ktorý zahŕňa priemysel aj služby, by mal byť zverejnený v piatok (4. 11.).



Pokles výrobného sektora v eurozóne sa na začiatku štvrtého kvartála zrýchlil. PMI "teraz jasne signalizuje, že výrobný sektor je v recesii", uviedol ekonóm S&P Global Market Intelligence Joe Hayes.



Index nových objednávok v októbri padol na 37,9 bodu zo 41,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Takýto prudký pokles nových objednávok bol zaznamenaný len počas najhorších mesiacov pandémie a počas vrcholu globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009, upozornil Hayes.