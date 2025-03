Pokles priemyselnej produkcie v Česku sa v januári zmiernil

Praha 12. marca (TASR) - Produkcia českého priemyslu aj v januári 2025 klesla, už štvrtý mesiac po sebe, ale najmenej za toto obdobie. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Štatistiky ukázali, že produkcia priemyslu v Českej republike sa v januári 2025 znížila medziročne o 0,6 %. To je výrazné spomalenie po smerom nadol revidovanom poklese o 2,7 % v predchádzajúcom mesiaci a pod odhadmi analytikov, ktorí v januári očakávali pokles priemyslu o 1 %.



K lepšiemu ako očakávanému výsledku prispelo spomalenie poklesu produkcie v banskom a ťažobnom sektore (na -2,8 % v januári z -7,6 % v decembri) aj vo výrobe (na -1 % z -2,8 %). Zároveň sa zvýšil rast produkcie elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (na 2,6 % z 0,2 %).



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia v Česku v januári znížila o 0,3 %, čím zvrátila revidovaný rast o 1,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



ČSÚ v separátnej správe uviedol tiež, že stavebná produkcia v Českej republike vzrástla v januári 2025 medziročne o 8,2 %. To bolo menej ako v decembri, keď po revízii smerom nahor stúpla o 10,8 % a dosiahla tak najväčšie tempo takmer za tri roky.



Medzimesačne sa produkcia v českom stavebníctve v januári znížila o 1,2 %.