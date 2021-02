Pokles produkcie v USA zvýšil ceny ropy na nové 13-mesačné maximá

New York 24. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu na nové 13-mesačné maximá po tom, ako Spojené štáty oznámili, že produkcia ropy v krajine výrazne klesla.



Americké ministerstvo energetiky informovalo, že ťažba ropy v USA klesla minulý týždeň o viac než 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo predstavuje najvýraznejší pokles ťažby v priebehu týždňa. Dôvodom sú nezvyčajne silné mrazy, ktoré v minulých dňoch zasiahli Texas a odstavili veľký počet ťažobných zariadení.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom dosiahla do 18.37 h SEČ 66,96 USD (55,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,59 USD (2,43 %). V priebehu obchodovania sa cena Brentu dostala na 67,20 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 8. januára minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 63,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,41 USD alebo 2,29 %. Počas obchodovania vzrástla až na 63,32 USD/barel, opäť najvyššiu hodnotu od 8. januára 2020.