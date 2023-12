Pokles reálnej mzdy v SR spomaľuje, v 3. štvrťroku bola nižšia o 0,6 %

Bratislava 4. decembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku počas 3. štvrťroka tohto roka vzrástla medziročne o 8,3 % na 1403 eur. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 107 eur viac ako v rovnakom období vlaňajška. Pokračujúci výrazný rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia prispeli už tretíkrát po sebe k zmierneniu poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Predstavuje to najnižšie znehodnotenie reálnej mzdy Slovákov za posledných sedem kvartálov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2023 vzrástla o 1,4 %," priblížili štatistici.



V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy. Zvýšenie platov sa pohybovalo od 2,1 % v odvetví vzdelávania až po 18,5 % pri činnostiach v oblasti nehnuteľností. Medziročné rasty o viac ako 10 % dosiahli zamestnanci celkovo v deviatich odvetviach.



"Kým v jarných mesiacoch odolali mzdy inflácii len v šiestich odvetviach, v 3. štvrťroku tohto roka sa ich počet zvýšil na 11. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci," vyčíslil ŠÚ SR. Naopak, najvýraznejší viac ako 6 % prepad reálnych platov pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy.



Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, vykázali podľa štatistikov v 3. kvartáli mierny rast reálnych miezd. V priemysle stúpli mzdy nominálne o 9,4 % na úroveň 1471 eur, ich reálny rast predstavoval 0,5 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli nominálne výraznejšie, o 10,6 % na 1356 eur. Reálne platy sa tak obchodníkom zvýšili o 1,6 %.



V 11 odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za celú slovenskú ekonomiku. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (876 eur) a v ostatných činnostiach (991 eur). Len v týchto dvoch odvetviach neprekročila priemerná hrubá mzda hranicu 1000 eur.



Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo bola mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1695 eur. Piaty kvartál po sebe však priemerný zárobok vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska presiahol hranicu 1000 eur. "Aktuálne sa pohyboval od 1093 eur v Prešovskom kraji do 1331 eur v Trnavskom kraji," vyčíslil ŠÚ SR.



V súhrne za 1. až 3. štvrťrok tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 1383 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,2 %. Reálna mzda klesla o 2,5 %. Tempu inflácie odolali za toto obdobie len štyri z 19 odvetví ekonomiky.