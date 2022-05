Pokles ruskej ekonomiky nebude tento rok taký výrazný, ako sa čakalo

Moskva 31. mája (TASR) - Ruská ekonomika by mala tento rok klesnúť v menšej miere, než sa pôvodne predpokladalo, napriek tomu, že konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého mesiaca a s ním aj sankcie západných štátov voči Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila výsledky prieskumu medzi ekonómami.



To, že sa ruská proexportne orientovaná ekonomika v tomto roku prepadne do recesie, je isté. Dôvodom sú rozsiahle sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko po invázii na Ukrajinu 24. februára a ktoré zasiahli prakticky všetky sektory hospodárstva. Súčasťou je aj zmrazenie časti ruských rezerv.



Rozsah poklesu ruskej ekonomiky však podľa najnovších odhadov ekonómov nebude taký, s akým počítali pred mesiacom. Podľa prognózy 18 ekonómov z konca mája, ktorých oslovila agentúra Reuters, by ruská ekonomika mala tento rok klesnúť o 7,6 %. Podobná prognóza z konca apríla poukazovala na pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska o 8,4 %.



Ešte výraznejšie zlepšujú odhady predstavitelia Ruska. Zatiaľ čo pred niekoľkými týždňami ruské ministerstvo hospodárstva uvádzalo, že ekonomika môže v tomto roku klesnúť o vyše 12 %, poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Maxim Oreškin v polovici mája uviedol, že pokles by nemal presiahnuť 5 %.



Ekonómovia očakávajú miernejší pokles ekonomiky oproti pôvodnej prognóze najmä vďaka krokom centrálnej banky. Jej menová politika nie je taká jastrabia, ako sa pôvodne čakalo, keďže inflácia nedosahuje úroveň, ktorej sa politici aj ekonómovia obávali krátko po invázii Ruska na Ukrajinu.



Podľa májovej prognózy by miera inflácie mala v Rusku tento rok zrýchliť z minuloročných 8,4 % na 16,4 %. Napriek výraznému zrýchleniu je nový odhad omnoho optimistickejší než pred mesiacom, keď ekonómovia počítali s tohtoročnou infláciou na úrovni až 20,5 %.



To by mohlo centrálnej banke vytvoriť priestor na ďalšie zníženie hlavnej úrokovej sadzby až na 8 % v závere roka. Pôvodne sa čakalo, že ku koncu roka dosiahne kľúčová úroková sadzba 10,5 %.



Banka na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 26. mája znížila hlavnú úrokovú sadzbu opätovne o 300 bázických bodov na 11 %. Zároveň nevylúčila redukciu na ďalších zasadnutiach. To najbližšie sa uskutoční 10. júna.



Za spomaľovaním inflácie je do veľkej miery slabý spotrebiteľský dopyt spolu s posilňovaním kurzu rubľa. Ten zasa umelo podporujú kapitálové kontroly zavedené v Rusku po invázii s cieľom ochrániť finančný sektor, ako aj rekordný prebytok bežného účtu v dôsledku vysokých cien komodít určených na export a prudkého poklesu dovozu.



Kurz rubľa môže ku koncu roka podľa ekonómov výraznejšie oslabiť, napriek tomu aj tu sú najnovšie vyhliadky lepšie než pred mesiacom. Zatiaľ čo v apríli ekonómovia počítali s kurzom rubľa oproti doláru ku koncu roka na úrovni 83,50 RUB/USD, májová prognóza posilnila koncoročný kurz ruskej meny na 77,80 RUB/USD. V utorok sa kurz rubľa pohyboval na úrovni približne 63 RUB/USD.