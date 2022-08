Pokles ruskej ekonomiky sa v 3. kvartáli zrýchli

Moskva 1. augusta (TASR) - Pokles ruskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchli, oznámila ruská centrálna banka. Za celý rok by však pokles nemal byť taký výrazný, ako sa čakalo približne pred tromi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako ruská centrálna banka uviedla, hrubý domáci produkt (HDP) klesne v 3. kvartáli o 7 % po poklese o 4,3 % v 2. štvrťroku. Čo sa týka začiatku zotavovania ekonomiky, banka ho odhaduje na 2. polrok budúceho roka.



"Na základe spresnených odhadov Národnej banky Ruska by pokles ekonomiky za celý rok 2022 mal byť o niečo miernejší, než banka odhadovala koncom apríla. Na druhej strane, vplyv ponukových šokov bude trvať pravdepodobne o niečo dlhšie," uviedla centrálna banka v správe o menovej politike.



Za rok 2022 očakáva banka pokles ruskej ekonomiky o 4 až 6 %. V roku 2023 by sa tempo poklesu malo zmierniť na rozpätie 1-4 % a v ďalšom roku banka už počíta s rastom hospodárstva. Tempo rastu predbežne odhaduje na 1,5 až 2,5 %. Potvrdila tak odhad z konca júla, keď znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na 8 %.