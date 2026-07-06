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Pokles stavebnej aktivity v eurozóne sa v júni prehĺbil
Aktivita stavebníctva sa znížila v troch najväčších ekonomikách eurozóny. Najviac klesla vo Francúzsku a jej oslabovanie sa zrýchlilo aj v Taliansku.
Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Pokles aktivity v stavebnom sektore eurozóny sa v júni zrýchlil. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, minulý mesiac klesol na 42,8 bodu z májových 43,7 bodu. Hodnota PMI pod hranicou 50 bodov pritom signalizuje zmenšovanie aktivity v sektore. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aktivita stavebníctva sa znížila v troch najväčších ekonomikách eurozóny. Najviac klesla vo Francúzsku a jej oslabovanie sa zrýchlilo aj v Taliansku. V Nemecku sa pokles trochu zmiernil, ale napriek tomu bol výrazný. Najslabším segmentom zostala bytová výstavba, po ktorej nasledovala výstavba komerčných budov a výstavba infraštruktúry.
Hoci sa pokles nových objednávok zmiernil, slabý dopyt viedol stavebné firmy k prepúšťaniu už piaty mesiac v rade a k zníženiu nákupov výrobných vstupov. Rast cien vstupov stavebnej výroby v eurozóne sa zmiernil na najpomalšiu úroveň od marca, ale podnikateľská nálada sa ešte viac prepadla do záporného teritória.
Aktivita stavebníctva sa znížila v troch najväčších ekonomikách eurozóny. Najviac klesla vo Francúzsku a jej oslabovanie sa zrýchlilo aj v Taliansku. V Nemecku sa pokles trochu zmiernil, ale napriek tomu bol výrazný. Najslabším segmentom zostala bytová výstavba, po ktorej nasledovala výstavba komerčných budov a výstavba infraštruktúry.
Hoci sa pokles nových objednávok zmiernil, slabý dopyt viedol stavebné firmy k prepúšťaniu už piaty mesiac v rade a k zníženiu nákupov výrobných vstupov. Rast cien vstupov stavebnej výroby v eurozóne sa zmiernil na najpomalšiu úroveň od marca, ale podnikateľská nálada sa ešte viac prepadla do záporného teritória.