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< sekcia Ekonomika

Pokles stavebnej aktivity v eurozóne sa v júni prehĺbil

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Aktivita stavebníctva sa znížila v troch najväčších ekonomikách eurozóny. Najviac klesla vo Francúzsku a jej oslabovanie sa zrýchlilo aj v Taliansku.

Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Pokles aktivity v stavebnom sektore eurozóny sa v júni zrýchlil. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, minulý mesiac klesol na 42,8 bodu z májových 43,7 bodu. Hodnota PMI pod hranicou 50 bodov pritom signalizuje zmenšovanie aktivity v sektore. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Aktivita stavebníctva sa znížila v troch najväčších ekonomikách eurozóny. Najviac klesla vo Francúzsku a jej oslabovanie sa zrýchlilo aj v Taliansku. V Nemecku sa pokles trochu zmiernil, ale napriek tomu bol výrazný. Najslabším segmentom zostala bytová výstavba, po ktorej nasledovala výstavba komerčných budov a výstavba infraštruktúry.

Hoci sa pokles nových objednávok zmiernil, slabý dopyt viedol stavebné firmy k prepúšťaniu už piaty mesiac v rade a k zníženiu nákupov výrobných vstupov. Rast cien vstupov stavebnej výroby v eurozóne sa zmiernil na najpomalšiu úroveň od marca, ale podnikateľská nálada sa ešte viac prepadla do záporného teritória.
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