Pokles švédskej ekonomiky bude na budúci rok výraznejší

Štokholm 21. decembra (TASR) - Švédska ekonomika zaznamená na budúci rok s veľkou pravdepodobnosťou pokles o viac než 1 %. Uviedol to v najnovšom odhade švédsky ekonomický inštitút NIER. To je podstatne horšia prognóza, než akú inštitút zverejnil pred tromi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



NIER v stredu informoval, že v budúcom roku predpokladá pokles švédskej ekonomiky o 1,1 %. V septembri ešte odhadoval pokles hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni iba 0,1 %. Dôvodom výrazného zhoršenia odhadu vývoja škandinávskej ekonomiky sú vysoká inflácia dosahujúca takmer 32-ročné maximum a naďalej rastúce úrokové sadzby, ktoré zaťažujú firmy aj domácnosti.



Medziročná miera inflácie vo Švédsku dosiahla minulý mesiac 11,5 %. To je najvyššia inflácia od februára 1991. Zrýchlil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov aj nákladov na bývanie. V prvom prípade sa ceny v novembri zvýšili o 18,1 % po 17,2-percentnom raste v októbri a v druhom náklady vzrástli o 17,6 %, zatiaľ čo v októbri sa zvýšili o 14,7 %.