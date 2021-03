Pokles talianskeho HDP koncom roka bol miernejší

Rím 3. marca (TASR) - Talianska ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka miernejší medzikvartálny pokles, než sa pôvodne uvádzalo. Zmiernenie medzikvartálneho poklesu v porovnaní s predbežnými údajmi však nezmenilo nič na tom, že v medziročnom porovnaní klesla ekonomika takmer o 7 % a za celý rok 2020 zaznamenala najvýraznejší pokles od skončenia druhej svetovej vojny.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska klesol v poslednom štvrťroku minulého roka medzikvartálne o 1,9 %, ukázali v stredu spresnené údaje talianskeho štatistického úradu. Predbežný odhad zo začiatku februára poukazoval na pokles o 2 %.



Vývoj v poslednom štvrťroku znamená, že talianska ekonomika klesla počas minulého roka v troch kvartáloch. Jediným rastovým štvrťrokom bol tretí kvartál, keď sa hospodárstvo prudko zotavilo z prepadu v 2. štvrťroku, ktorý spôsobili opatrenia prijaté v dôsledku šírenia nového koronavírusu. V období od júla do konca septembra vzrástla talianska ekonomika medzikvartálne o rekordných 15,9 %. Rast nasledoval po 13-percentnom poklese v 2. štvrťroku.



Medziročne klesla ekonomika Talianska v závere minulého roka o 6,6 %, čo je v súlade s predbežným odhadom. Oproti vývoju v 3. štvrťroku to predstavuje výrazné zrýchlenie poklesu, keď v období od júla do konca septembra klesol HDP o 5,2 %.



Vývoj v poslednom kvartáli minulého roka viedol k poklesu za celý rok 2020 o 8,9 %. To je najprudší pokles talianskej ekonomiky od skončenia 2. svetovej vojny.