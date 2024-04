Berlín 8. apríla (TASR) - Pokles v sektore nehnuteľností v Nemecku sa prehlbuje. Apetít investorov zostal na začiatku roka utlmený, aj keď sa zdá, že v niektorých prípadoch sa ceny priblížili ku svojmu dnu a znižovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky je na obzore. Uviedla to v pondelok medzinárodná realitná poradenská spoločnosť Jones Lang Lasalle (JLL). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa JLL počet transakcií v nemeckom realitnom sektore v 1. štvrťroku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 19 % a celková suma vo výške 6,3 miliardy eur bola najnižšia za 1. kvartál od roku 2011.



Predajcovia obzvlášť ťažko nachádzali kupcov pre väčšie portfóliá, pričom dohody v tomto segmente klesli o 50 %.



Okrem vyšších nákladov na financovanie má na transakcie s komerčnými nehnuteľnosťami vplyv pomalší ekonomický rast a pomalé trendy návratu do kancelárií po pandémii ochorenia COVID-19.



Spoločnosť JLL sa domnieva, že sa pravdepodobne výrazne zvýši počet nehnuteľností, ktoré prejdú reštrukturalizáciou. Najmä ceny starších budov sa budú musieť aktualizovať, ako aj tých, kde je potrebné refinancovanie.



Hoci sa inflácia spomaľuje a centrálne banky signalizujú, že znižovanie úrokových sadzieb by sa mohlo začať koncom tohto roka, obchody s nehnuteľnosťami v Nemecku pravdepodobne zostanú utlmené, uviedla JLL. A aj keď predpovedá oživenie obchodov, celoročný odhad celkovej hodnoty transakcií vo výške približne 40 miliárd eur je stále výrazne pod číslami zaznamenanými v rekordných rokoch.