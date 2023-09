Pokles výrobného sektora v USA sa v auguste spomalil

Washington 3. septembra (TASR) - Pokles výrobného sektora v USA sa minulý mesiac mierne spomalil, ukázal prieskum logistického inštitútu Institute for Supply Management (ISM).



Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v auguste stúpol na 47,6 bodu zo 46,4 bodu v júli, uviedol ISM. Index však zostal pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu na 47 bodov.



Index produkcie v auguste vzrástol na 50 bodov zo 48,3 bodu. To signalizuje stagnáciu produkcie po dvoch mesiacoch poklesu.



Index zamestnanosti stúpol na 48,5 bodu zo 44,4 bodu a index nových objednávok sa znížil na 46,8 bodu zo 47,3 bodu. Cenový index vyskočil na 48,4 bodu zo 42,6 bodu, zostal však pod 50-bodovou hranicou, čo signalizuje, že ceny surovín klesli štvrtý mesiac po sebe.