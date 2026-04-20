Pokles výrobných cien v Portugalsku sa po 15 mesiacoch zastavil
Autor TASR
Lisabon 20. apríla (TASR) - Ceny výrobcov v Portugalsku v marci medziročne stagnovali, čím sa skončila séria pätnástich poklesov v rade. Vo februári sa výrobné ceny v krajine medziročne znížili o 3 %. Dôvodom toho, že trend poklesu sa zastavil, bol vývoj cien energií po odštartovaní útokov USA a Izraela na Irán. Tie sa v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška oslabili len o 0,6 % po tom, ako vo februári medziročne klesli o 18,8 %. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil portugalský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny rafinovaných ropných produktov aj elektriny v Portugalsku v marci v porovnaní s februárom vzrástli približne o 20 %. Spotrebné tovary medziročne zlacneli o 0,7 %, ale ceny investičných tovarov sa zvýšili o 1,6 % a ceny medziproduktov stúpli o 0,3 %.
Oproti februáru sa portugalské výrobné ceny v marci zvýšili o 2,3 %. Išlo o ich najvýraznejšie medzimesačné posilnenie od mája 2022.
