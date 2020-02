Madrid 25. februára (TASR) - Medziročný pokles výrobných cien v Španielsku sa v januári spomalil. To signalizuje, že aj stále nízka miera inflácie v štvrtej najväčšej európskej ekonomike by mohla časom nabrať tempo. Uviedol to v utorok štatistický úrad INE.



Z najnovších údajov INE vyplýva, že index výrobných cien v Španielsku sa v januári znížil medziročne o 0,8 %. To bol oveľa miernejší pokles ako o 1,8 % v decembri a najmenší od júla 2019.



Štatistiky tiež ukázali, že výrobné ceny bez energií v januári vzrástli, už druhý mesiac v rade, a to o 0,6 % po decembrovom zvýšení o 0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny hotových produktov v Španielsku v januári stúpli prvýkrát za tri mesiace. Konkrétne, januárové výrobné ceny vzrástli o 1,1 %, čo kontrastuje s ich decembrovým poklesom o 0,4 %.