Pokles zamestnanosti pocítila v septembri polovica odvetví

Bratislava 10. novembra (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku v septembri klesla až v polovici z desiatich sledovaných odvetví. Najviac zasiahnutý bol priemysel a veľkoobchod. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počet zamestnaných osôb v septembri medziročne rástol výraznejšie v sektore informácií a komunikácie o 4,3 %, viac ako dvojpercentný rast zamestnanosti mali aj doprava, skladovanie a stavebníctvo. O 0,6 % stúpla zamestnanosť v dvoch odvetviach, maloobchode a ubytovaní.



"Okrem priemyslu, kde zamestnanosť medziročne nepretržite klesá už od marca 2022, sa pridal veľkoobchod, predaj a oprava motorových vozidiel, činnosti reštaurácii a pohostinstiev a vybrané trhové služby. Pokles zamestnanosti v týchto odvetviach však zatiaľ nie je výrazný a pohybuje sa od 0,1 % do 1,6 %," priblížili štatistici.



Od začiatku roka do konca septembra zamestnanosť podľa ŠÚ SR medziročne vzrástla v deviatich z 10 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie v ubytovaní o 9,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Úbytok o 0,7 % sa prejavil len v priemysle, dodali štatistici.