Pokles zásob ropy v USA zvýšil ceny suroviny

New York 13. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 1 % a cena Brentu prekročila hranicu 74 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili najmä správy z USA o výraznom poklese ropných zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy klesli v týždni do 8. decembra o 4,3 milióna barelov. To je podstatne prudší pokles, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom zásob iba o 700.000 barelov. Reálny pokles zásob je výraznejší aj v porovnaní s odhadom Amerického ropného inštitútu (API), ktorý odhadoval ich pokles o 2,3 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.15 h SEČ 74,22 USD (68,81 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 98 centov (1,34 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 69,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 84 centov alebo 1,22 %.



(1 EUR = 1,0787 USD)