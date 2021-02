Pokles zásob v USA podporil ceny ropy

New York 10. februára (TASR) - Ceny ropy počas stredajšieho obchodovania vzrástli deviaty deň po sebe, čo znamená najdlhšie obdobie rastu za posledné dva roky. Cena Brentu sa posunula výraznejšie nad hranicu 61 USD za barel (159 litrov) a cena WTI prekročila 58,50 USD/barel. Náladu na trhoch podporili najmä informácie o nečakanom poklese zásob ropy v USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.53 h SEČ 61,42 USD (50,65 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 33 centov. V priebehu obchodovania sa dostala až na 61,61 USD za barel, čo bola najvyššia hodnota za posledných 13 mesiacov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 58,60 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 24 centov. Počas obchodovania sa dostala na úroveň 58,76 USD/barel, čo podobne ako v prípade Brentu bola najvyššia hodnota za 13 mesiacov.



Ceny do veľkej miery podporila informácia amerického ministerstva energetiky o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Ako v stredu ministerstvo uviedlo, ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o 6,6 milióna barelov. Analytici v prieskume agentúry Reuters očakávali ich rast o 985.000 barelov.



(1 EUR = 1,2127 USD)