Pokles ziskov čínskych priemyselných podnikov sa výrazne zmiernil

Peking 27. mája (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov klesli aj v apríli, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Umožnilo to zotavenie v niektorých sektoroch hospodárstva. Škody, ktoré rozšírenie nového koronavírusu spôsobilo, však budú podľa ekonómov zaťažovať firmy a ekonomiku ešte dlhý čas.



Zisky čínskych priemyselných podnikov dosiahli v apríli 478,1 miliardy jüanov (61,08 miliardy eur). To znamená medziročný pokles o 4,3 %. Napriek poklesu je to omnoho lepší vývoj než v marci, keď zisky čínskych firiem klesli až o 34,9 %.



Za prvé štyri mesiace dosiahli zisky priemyselných podnikov v Číne 1,26 bilióna jüanov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 27,4 %. Za prvé tri mesiace roka dosiahol medziročný pokles 36,7 %.



Po ukončení reštriktívnych opatrení v Číne prijatých v zimných mesiacoch s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu sa jednotlivé sektory hospodárstva začali zotavovať. Výrazné zotavenie ziskov zaznamenali v apríli najmä automobilový sektor, ďalej výroba elektroniky či zariadení na špeciálne účely. Rast zaznamenalo minulý mesiac 23 zo 41 sektorov, zatiaľ čo v marci bolo rastových iba osem sektorov.



Celkovo však vyhliadky, čo sa týka zisku firiem, nie sú veľmi optimistické. Dopyt sa ešte úplne nezotavil, ceny priemyselných tovarov zostávajú na nízkej úrovni a na firmy naďalej tlačia vysoké náklady.



Zisk čínskych štátnych podnikov sa však vyvíjal odlišne. Za štyri mesiace klesol o 46 %, čo znamená zrýchlenie poklesu, keď za obdobie január až marec klesli o 45,5 %. Vývoj ziskov štátnych podnikov ovplyvňuje najmä tlak na znižovanie cien v oblasti komodít, kde dominujú práve štátne firmy.



(1 EUR = 7,8269 CNY)