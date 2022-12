Pokles ziskov čínskych priemyselných podnikov za zrýchlil

Peking 27. decembra (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov zaznamenali za 11 mesiacov tohto roka pokles, ktorý sa v porovnaní s vývojom za 10-mesačné obdobie ešte zrýchlil. Príčinou je slabnúci dopyt a nová vlna ochorenia COVID-19 v Číne, čo sa odrazilo na aktivite firiem. Z dlhodobého hľadiska sú však vyhliadky podľa analytikov priaznivé, keďže vláda ustúpila od prísnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Štatistici v utorok oznámili, že zisky čínskych priemyselných podnikov klesli v období od januára do konca novembra medziročne o 3,6 % na 7,7 bilióna jüanov (1,04 bilióna eur). Na porovnanie, za 10 mesiacov roka predstavoval pokles 3 %. Za samotný mesiac november štatistický úrad údaje nezverejnil.



Vývoj ziskov čínskych priemyselných podnikov ovplyvnili najmä v predchádzajúcich mesiacoch prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády, ktoré zasiahli veľké priemyselné centrá ako Kuang-čou a Čeng-čou. Podľa analytikov však na aktivitu firiem pôsobí aj pokračujúca kríza v realitnom sektore a slabnúci export.



Očakávajú však, že na budúci rok sa začne ekonomika zotavovať, aj keď v najbližšom období ešte počítajú s ďalším poklesom. Náhle zrušenie protipandemických opatrení čínskou vládou totiž viedlo k výraznému rastu počtu infikovaných. Ako povedal Chao Čou, hlavný ekonóm spoločnosti Guotai Junan International, je vysoko pravdepodobné, že zisky čínskych priemyselných podnikov klesnú aj za mesiac december.



Od januára 2023 by sa situácia mala začať zlepšovať, vláda by však podľa neho mala výraznejšie podporiť firmy zo súkromného sektora. Ich zisky za január až november totiž klesli až o 7,9 %. Bolo to iba mierne zlepšenie v porovnaní s vývojom za 10-mesačné obdobie, za ktoré zaznamenali pokles ziskov o 8,1 %.



(1 EUR = 7,4198 CNY)