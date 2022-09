Pokles zisku čínskeho priemyslu za január - august sa zrýchlil

Peking 27. septembra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol od začiatku roka do konca augusta o viac než 2 %. V porovnaní s obdobím za sedem mesiacov sa tak tempo poklesu zrýchlilo. Uviedol to v utorok čínsky štatistický úrad, ktorý samostatné údaje za august nezverejnil. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zisk čínskych priemyselných podnikov klesol za obdobie január až august medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo za obdobie do konca júla zaznamenal pokles 1,1 %. Príčinou boli najmä prísne protipandemické opatrenia, keďže Čína uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči covidu, ako aj prehlbujúci sa pokles realitného sektora. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov (2,90 milióna eur) z kľúčových operácií.



Čínskej ekonomike sa síce v auguste celkovo darilo, keď priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby rástli rýchlejšie, než sa čakalo, kríza v oblasti realít a lockdown v dôsledku nových prípadov ochorenia COVID-19 však vyhliadky zhoršili. "Zotavovanie ekonomiky čelí viacerým neistotám, keďže vývoj hospodárstva v poslednom období ovplyvnilo niekoľko externých a nečakaných faktorov," povedal Bruce Pang, hlavný ekonóm zo spoločnosti Jones Lang Lasalle. Poukázal najmä na dlhotrvajúce sucho a vlny horúčav, obmedzenia v dodávkach elektriny v niektorých regiónoch a výrazný rast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 v určitých lokalitách.



Z kľúčových priemyselných sektorov zaznamenali podniky pokles zisku vo väčšine z nich. Zisk vo výrobnom sektore klesol od januára do konca augusta medziročne o 13,4 % po 12,6-percentnom poklese za sedem mesiacov roka.



Navyše aj v prípade rastových sektorov sa pri niektorých tempo rastu zisku spomalilo. Napríklad firmy v ťažobnom sektore zaznamenali za osem mesiacov roka medziročný rast zisku o 88,1 %, pričom od januára do konca júla ich zisk vzrástol o 105,3 %.



(1 EUR = 6,9075 CNY)