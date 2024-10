Pokles zisku čínskych priemyselných podnikov sa prudko zrýchlil

Peking 27. októbra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov pokračoval v poklese aj v septembri, tempo poklesu sa však prudko zrýchlilo a dosiahlo najvyššie tempo za tento rok. Poukázali na to v nedeľu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúry Reuters a Bloomberg.



Zisk priemyselných podnikov klesol v septembri medziročne o 27,1 % po augustovom poklese o 17,8 %. Vývoj ziskov v septembri sa tak výrazne podieľal na výsledkoch za celé deväťmesačné obdobie. Na porovnanie, za osem mesiacov do konca augusta zisk priemyselných podnikov ešte medziročne vzrástol, a to o 0,5 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov (2,59 milióna eur) z kľúčových operácií.



Vývoj v septembri ovplyvnil slabý dopyt, čiastočne sa však pod to podpísala aj vysoká porovnávacia základňa. Čínski ekonómovia sú však presvedčení, že nedávno prezentované opatrenia na podporu rastu ekonomiky pomôžu tento vývoj zvrátiť.



Čínska ekonomika vzrástla v 3. kvartáli najslabším tempom od začiatku minulého roka. Dôvodom je pokračujúca kríza v realitnom sektore. Hrubý domáci produkt (HDP) Číny, druhej najväčšej ekonomiky na svete, vzrástol v 3. štvrťroku tohto roka medziročne o 4,6 %. Mierne síce prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s rastom hospodárstva o 4,5 %, v porovnaní s vývojom v 2. kvartáli sa však tempo rastu spomalilo. V 2. štvrťroku dosiahol rast čínskej ekonomiky 4,7 %.



(1 EUR = 7,7123 CNY)