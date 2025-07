Pokračovanie procesu s exšéfom skupiny Volkswagen sa zatiaľ neočakáva

Braunschweig 1. júla (TASR) - Pokračovanie trestného konania proti bývalému generálnemu riaditeľovi VW Martinovi Winterkornovi v súvislosti s vyšetrovaním dieselového škandálu sa zatiaľ neočakáva. Konanie bolo „predbežne pozastavené z dôvodu dočasnej prekážky“, oznámil v utorok Krajinský súd v Braunschweigu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Za prekážku súd označil Winterkornovu dlhodobú chorobu a z nej vyplývajúcu neschopnosť čeliť trestnému konaniu. Konanie proti nemu súd už predtým pozastavil zo zdravotných dôvodov a zrušil všetky plánované termíny hlavných pojednávaní. Súd ďalej oznámil, že príslušná trestná komora bude naďalej priebežne skúmať, či je Wintenkorn spôsobilý znovu sa postaviť pred súd a ak to okolnosti umožnia, konanie bude pokračovať.



Proces proti Winterkornovi sa začal začiatkom septembra 2024. V súvislosti s emisným škandálom je bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Volkswagen obvinený z obchodného podvodu, nepravdivých vyhlásení a manipulácie s trhom. Winterkorn stál na čele VW v rokoch 2007 až 2015. V dôsledku škandálu odstúpil z funkcie.



Počas súdneho procesu v septembri minulého roka 77-ročný Winterkorn poskytol rozsiahlu výpoveď. Poprel, že by vedel o používaní podvodného softvéru skôr, ako sa to dostalo na verejnosť. O niekoľko týždňov neskôr bol proces zo zdravotných dôvodov prerušený.



Prípad sa datuje do septembra 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) odhalila, že Volkswagen do svojich naftových áut nainštaloval softvér na podvádzanie pri emisných testoch. Autá tak spĺňali limity oxidov dusíka počas testovacích podmienok, nie však pri skutočnej jazde na ceste.



Škandál, vo svete známy ako Dieselgate, uvrhol automobilku so sídlom vo Wolfsburgu do hlbokej krízy. Náklady na množstvo súdnych sporov a odškodnenie majiteľov áut odhaduje automobilka na viac ako 30 miliárd eur.