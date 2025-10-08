< sekcia Ekonomika
Pokračuje komplexná obnova historického parku pri Kaštieli Stupava
Po vyčistení parku od náletových drevín a orezoch stromov opravuje múry a chodníky, ale tiež historický vodopád, pracuje tiež na osvetlení a kamerovom systéme.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v komplexnej obnove historického parku pri Kaštieli Stupava. Po vyčistení parku od náletových drevín a orezoch stromov opravuje múry a chodníky, ale tiež historický vodopád, pracuje tiež na osvetlení a kamerovom systéme. Oproti pôvodnému projektu zároveň čistí jazierko. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Úradu BSK Michal Feik.
„Ide o jeden z najkrajších historických parkov v našom kraji, ktorý si zaslúži dôstojnú obnovu. Rekonštrukciou chceme Stupavskému parku vrátiť jeho pôvodný anglický ráz a zároveň ho prispôsobiť potrebám dnešnej doby - aby bol bezpečný, dostupný a klimaticky odolný,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Po ukončení obnovy sa má stať Stupavský park miestom na oddych, kultúrne podujatia či komunitné aktivity, a to so zachovaním svojho historického prírodno-krajinárskeho charakteru. Revitalizácia kaštieľskeho parku nie je podľa kraja len ochranou kultúrneho dedičstva, ale aj dôležitým krokom k adaptácii na klimatickú zmenu.
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia, keď bol vybudovaný ako okrasná a oddychová zóna. Zároveň zohral významnú úlohu v rozvoji krajinnej architektúry v regióne, pričom jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Park bol navrhnutý v anglickom štýle.
Projekt spája partnerov z Rakúska aj Slovenska. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 3,14 milióna eur, z toho takmer 1,99 milióna eur hradí kraj zo svojho rozpočtu.
„Ide o jeden z najkrajších historických parkov v našom kraji, ktorý si zaslúži dôstojnú obnovu. Rekonštrukciou chceme Stupavskému parku vrátiť jeho pôvodný anglický ráz a zároveň ho prispôsobiť potrebám dnešnej doby - aby bol bezpečný, dostupný a klimaticky odolný,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Po ukončení obnovy sa má stať Stupavský park miestom na oddych, kultúrne podujatia či komunitné aktivity, a to so zachovaním svojho historického prírodno-krajinárskeho charakteru. Revitalizácia kaštieľskeho parku nie je podľa kraja len ochranou kultúrneho dedičstva, ale aj dôležitým krokom k adaptácii na klimatickú zmenu.
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia, keď bol vybudovaný ako okrasná a oddychová zóna. Zároveň zohral významnú úlohu v rozvoji krajinnej architektúry v regióne, pričom jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Park bol navrhnutý v anglickom štýle.
Projekt spája partnerov z Rakúska aj Slovenska. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 3,14 milióna eur, z toho takmer 1,99 milióna eur hradí kraj zo svojho rozpočtu.