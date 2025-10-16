< sekcia Ekonomika
Pokračuje rozprava o rozpočte, na vystúpenie čaká ešte 24 poslancov
Rozprava o návrhu rozpočtu začala v utorok (14. 10.) podvečer. V stredu (15. 10.) na základe schválenej úpravy rokovacieho času diskutovali poslanci do polnoci.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR po obednej prestávke a pravidelnej Hodine otázok na členov vlády pokračujú vo štvrtok popoludní v rozprave k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Na svoje vystúpenie čaká ešte 24 ústne prihlásených zákonodarcov. Majú naň 10 minút, ostatní na nich môžu reagovať vo faktických poznámkach s dĺžkou dve minúty.
Rozprava o návrhu rozpočtu začala v utorok (14. 10.) podvečer. V stredu (15. 10.) na základe schválenej úpravy rokovacieho času diskutovali poslanci do polnoci. Podobné to bude aj vo štvrtok, pokiaľ rozpravu neukončia do 20.00 h. Ak by skončili ešte pred polnocou, o ďalších návrhoch z programu schôdze sa začne rokovať až na druhý deň ráno. Najbližšie hlasovanie je plánované na budúci týždeň v utorok (21. 10.).
