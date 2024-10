Pokračuje úvodná fáza obnovy železničnej trate Poprad Tatry - Vydrník

Poprad 15. októbra (TASR) - Na Spiši pokračuje úvodná fáza modernizácie železničnej trate v úseku Poprad Tatry - Vydrník. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimíra Bahýlová pre TASR potvrdila, že hlavné aktivity zhotoviteľa sa aktuálne sústreďujú na získavanie komplexných informácií o geologickej skladbe horninového prostredia tunela Španí háj a hydrogeologických pomeroch v danej lokalite.



"Prebiehajú tiež práce, ktoré zhotoviteľ vykonáva pre účely vlastných potrieb vo vzťahu k budúcim prácam - vytyčovanie inžinierskych sietí, výber územia pre zriadenie staveniska, pasport komunikácií, prieskumy a tak ďalej," priblížila Bahýlová. Okrem toho v záujmovom území prebieha aj výrub stromov a krovín.



Riaditeľ investičného odboru ŽSR Štefan Sedláček dodal, že sa z dôvodu archeologického výskumu pozastavili práce v jednej z dotknutých lokalít. "Je to podmienka stavby, musíme to rešpektovať, našli sa tam nejaké artefakty, nemáme inú možnosť, len počkať, kým archeológovia skončia, odídu a my môžeme pokračovať. Predpokladáme, že tam budú ešte dva mesiace," uviedol. Práce však podľa neho pokračujú, v súčasnosti sa razí prieskumná štôlňa, ktorá ukáže, v akom stave je oblasť, kde vybudujú nový tunel.



Cieľom projektu je okrem samotnej trate aj obnova stanice vo Vydrníku, zastávok Hôrka a Gánovce, či tzv. košického záhlavia stanice Poprad - Tatry. Na všetkých zastávkach a staniciach v rámci tejto stavby vybudujú aj nové mimoúrovňové prístupy na nástupištia.



Najvýznamnejším stavebným objektom je podľa Bahýlovej práve tunel Španí háj s dĺžkou viac ako 700 metrov. "Jeden z najdlhších mostných objektov je estakáda ponad údolie Gánovského potoka, budovaná z dôvodu zvýšenia traťovej rýchlosti. V dôsledku toho musí dôjsť nevyhnutne k preložke pôvodnej železničnej trate. Objekt pozostáva zo sedem totožných polí, pričom celková dĺžka mosta je približne 553 metrov a voľná výška pod mostom je od 13 do 20 metrov," ozrejmila Bahýlová. Ďalším výrazným a krajinotvorným prvkom je 350-metrový železničný most v tesnej blízkosti západného portálu tunela Španí háj, kde železničná trať prechádza ponad údolie meandrujúceho Gánovského potoka a zároveň križuje cestu III. triedy.



Akceptovaná zmluvná hodnota zákazky je takmer 369 miliónov eur bez DPH. "To, ako zvýšená DPH na 23 percent ovplyvní náklady stavby, nám aktuálne nie je známe a tento dopad bude zrejmý až v čase, kedy sa tejto úprave nastavia ceny komodít a služieb v oblasti stavebníctva," skonštatovala hovorkyňa.



Hlavnými kritériami projektu je zvýšenie traťovej rýchlosti, vybudovanie nového zabezpečovacieho systému a prestavba a modernizácia trakčných meniarní Poprad a Spišská Nová Ves, či vybudovanie kontajnerovej meniarne Vydrník. Zvýšiť sa má priestorová priechodnosť, únosnosť železničného spodku, bezpečnosť prevádzky a cestujúcich i komfort a plynulosť cestovania. Zároveň sa ráta so skvalitnením životného prostredia a znížením negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo. Modernizácia trate Poprad Tatry - Vydrník je pokračovaním úseku Lučivná - Poprad.