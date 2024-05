Pokračujú v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

Bratislava 10. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v piatok informovalo o tom, že plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Súčasťou toho sú aj reformy v pláne obnovy, ako i realizácia investícií s cieľom navýšiť kapacitu zariadení komunitného typu.



"Plán obnovy zároveň nadväzuje na Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Vzhľadom na starnutie našej populácie zdôrazňuje potrebu koordinovaného a funkčného systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Reformy v oblasti financovania a posudkovej činnosti sú kľúčom k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej podpory pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných," uviedol rezort.



Navýšenie kapacít zariadení komunitného typu má umožniť presun niektorých klientov z veľkokapacitných zariadení do zariadení poskytujúcich ambulantné sociálne služby, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení s kapacitou do 30 miest. V súčasnosti sú pre tento zámer vyhlásené dve výzvy.



Ďalšou prioritnou skupinou sú aj osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP). Podpora ich sociálneho začlenenia a zlepšenie ich životnej situácie sa podľa rezortu uskutočňuje aj prostredníctvom projektového financovania z fondu ESF+.



V prípade detí v náhradnej starostlivosti vrátane tých umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR) sa medzi strednodobé ciele zaraďuje zníženie počtu detí umiestnených v týchto centrách. Má to byť na základe rozhodnutia súdu v prospech komunitných riešení.



"Cieľom je tiež zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto opatrenia zahŕňajú odstraňovanie bariér v objektoch, nákup zdravotníckych pomôcok na podporu starostlivosti v CDR a podporu profesionálnych náhradných rodín," uzavrel rezort.