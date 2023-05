Pokuty vo vnútrozemskej plavbe sa nezvýšia

Bratislava 23. mája (TASR) - Aktuálne platné výšky pokút za správne delikty vo vnútrozemskej plavbe sa nezvýšia v priemere o dvojnásobok. Návrh novely zákona o vnútrozemskej plavbe Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Ďalším cieľom návrhu boli napríklad úprava ustanovení v oblasti prevádzky verejných prístavov alebo úprava poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.



"V súčasnosti platné výšky pokút za ustanovené priestupky už nemajú represívny účinok a ani preventívny účinok a neboli dlhodobo menené, preto sa navrhuje zvýšiť výšky pokút za priestupky až na 2000 eur, pričom v blokovom konaní bude možné uložiť za priestupok pokutu do 1000 eur a v rozkaznom konaní bude možné uložiť za priestupok pokutu do 2000 eur," uviedol predkladateľ poslanec Miloš Svrček (Sme rodina).



Materiál okrem iného rozširoval práva prevádzkovateľa verejných prístavov o vznik zádržného práva k plavidlu, pokiaľ bude mať voči prevádzkovateľovi plavidla pohľadávku viac ako 90 dní po jej splatnosti. Zmenou pri povinnom poistení zodpovednosti za škodu bolo zvýšenie limitu motora z pôvodných štyroch na 11 kilowattov (kW).