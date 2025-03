Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe sa zvýšia

Bratislava 5. marca (TASR) - Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe by sa mali zvýšiť v priemere o dvojnásobok. Za opakované priestupky sa môžu sankcie vyšplhať od 2000 až do 50.000 eur. Prísnejšie sankcie budú aj za preťažovanie plavidiel. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý v stredu schválila vláda.



Novelu predložilo Ministerstvo dopravy (MD) SR na základe úlohy z programového vyhlásenia vlády, podľa ktorej má vláda zabezpečiť zlepšenie legislatívy v oblasti vnútrozemskej plavby s prihliadnutím na poznatky z aplikačnej praxe a zo zmien vzniknutých revidovaním Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.



Jednou z úprav v legislatíve je zmena výšky sankcií a poplatkov. "Potreba zvyšovania sankcií vyplýva z aplikačnej praxe, najmä v nadväznosti na opakované naplnenie skutkových podstát týkajúcich sa povinností prevádzkovateľov plavidiel. Porušovaním zákona dochádza k opakovanému ohrozeniu bezpečnosti a života osôb na palube plavidla, dôsledkom čoho vznikla potreba reflektovať na opakované porušenia prostredníctvom sankcií, a to takým spôsobom, aby bol zabezpečený ich represívny charakter," vysvetlil rezort dopravy v predkladacej správe. Súčasné výšky pokút podľa MD už nemajú represívny ani preventívny účinok.



V novele sa tiež odstraňujú nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe v oblasti štátneho odborného dozoru vykonávaného Dopravným úradom nad plavidlami, vodnými cestami a prístavmi z dôvodu dôslednejšieho zabezpečenia plavebnej prevádzky.



Upravuje sa aj oblasť predkladania žiadostí na vydanie súhlasu s usporiadaním verejného podujatia či na vydanie plavebného opatrenia dráhovým úradom, ktorý má podľa rezortu dopravy v súčasnosti veľmi krátky čas na jeho vydanie, čo má za následok, že vodca plavidla sa neskoro oboznámi so situáciou na vodnej ceste, čo môže zapríčiniť nebezpečné plavebné situácie alebo prestoje plavidla na vyčkávacích miestach, čo má ekonomické následky pre dopravcu. Upravuje sa aj doba platnosti povolenia státia plávajúceho zariadenia najviac na desať rokov.



Novela upravuje aj ustanovenia týkajúce sa registra plavidiel, mení sa tiež rozsah hodín teoretickej a praktickej časti kvalifikačného kurzu a upravuje sa kvalifikačná požiadavka na školiteľa kurzu.