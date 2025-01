Polestar plánuje vyrábať autá priamo v Európe

Štokholm 17. januára (TASR) - Spoločnosť Polestar, švédsky výrobca elektrických vozidiel, v ktorom má väčšinový podiel čínska Geely Group, sa chystá po prvýkrát vyrábať autá v Európe. Oznámil to šéf spoločnosti Michael Lohscheller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nový model spoločnosti Polestar 7 sa bude vyrábať v Európe, povedal Lohscheller pre DPA. To predstavuje strategický posun v oblasti zníženia prepravných nákladov a ochranu pred clami, ktoré zaviedla minulý rok Európska únia (EÚ) na elektromobily vyrobené v Číne. Polestar sa doteraz spoliehal predovšetkým na čínske továrne a výrobný závod Volvo v Spojených štátoch.



Lohscheller uviedol, že o presnom umiestnení európskeho závodu, ani o dátume spustenia výroby Polestar 7 ešte nebolo rozhodnuté. Polestar si však dal za cieľ posilniť svoju stopu v Európe vrátane Nemecka a Francúzska.



Spoločnosť v súčasnosti predáva väčšinu svojich vozidiel online a dodáva ich prostredníctvom obmedzeného počtu showroomov. Lohscheller by chcel v najbližších rokoch rozšíriť sieť predajcov na približne 300 miest po celom svete.



Švédska spoločnosť, konkurent americkej automobilky Tesla, čelí v USA regulačným prekážkam. Americká vláda totiž rozhodla, že od modelového roku 2027 bude zakázaný predaj tzv. pripojených vozidiel od výrobcov, ktorí sú pod čínskou kontrolou, a to aj v prípade, že budú vyrobené na domácom trhu. Hoci Polestar vyrába autá v americkom štáte Južná Karolína, jeho väčšinovým vlastníkom je čínska Geely Group. Napriek týmto výzvam zostal Lohscheller optimistický, pokiaľ ide o hľadanie riešenia a zdôraznil dôležitosť amerického trhu.