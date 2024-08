Polestar začína s výrobou elektromobilov v USA, aby sa vyhol clám

Washington 14. augusta (TASR) - Švédsky výrobca elektrických vozidiel (EV) Polestar urobil ďalší krok, aby sa vyhol clám v USA na dovoz áut vyrobených v Číne. Automobilka v stredu oznámila, že spustila výrobu SUV Polestar 3 v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vysoké clá, ktoré nedávno uvalili USA a Európska únia (EÚ) na elektromobily vyrobené v Číne, podnietili mnohé automobilky, aby urýchlili plány na presun časti svojej výroby do iných krajín.



Polestar, ktorého väčšinovým vlastníkom je čínska Geely, začal s výrobou modelu Polestar 3 v americkom závode Volvo v Južnej Karolíne a predávať ho chce nielen zákazníkom v USA, ale aj v Európe.



Očakáva sa, že výroba v tomto závode dosiahne plný objem za dva mesiace, povedal generálny riaditeľ Thomas Ingenlath. Odmietol však prezradiť, akú kapacitu má závod Volvo v Južnej Karolíne. Dodávky zákazníkom v USA sa začnú na budúci mesiac a po nich budú nasledovať dodávky do Európy, dodal Ingenlath.



Podľa odhadov predal Polestar v USA v prvej polovici roka 3555 sedanov Polestar 2, svojho prvého auta na batérie. Spoločnosť plánuje vyrábať tiež SUV Polestar 4 v juhokórejskom závode Renaultu, ktorý čiastočne vlastní Geely, v druhej polovici 2024 pre Európu a USA.



Výroba v USA a Južnej Kórei bola už nejaký čas súčasťou plánu Polestaru, ktorý má ambície vyrábať autá aj v Európe. Spoločnosť dúfa, že sa v najbližších troch až piatich rokoch spojí s automobilkou na starom kontinente, ktorá bude vyrábať jej modely, podobne ako je to pri partnerstve so spoločnosťami Volvo a Renault.



Prechod na výrobu v USA prichádza v čase, keď vysoké úrokové sadzby v rámci boja proti inflácii oslabili chuť spotrebiteľov na kúpu elektromobilov. To prinútilo výrobcov vrátane lídra na trhu Tesla znížiť ceny, čo zase viedlo k redukcii pracovných miest a odkladu výrobných plánov.



V budúcnosti sa Polestar, ktorý začiatkom tohto roka zredukoval tiež pracovné miesta, zameria na znižovanie nákladov na materiál a logistiku a na zvýšenie efektívnosti, povedal Ingenlath.